Вашингтон, 4 октября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому понадобилось несколько месяцев, чтобы совершить обратный переход «из князей в грязи», сообщило 4 октября американское издание The American Conservative.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Автор статьи, бывший советник главы минобороны США и полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что это стало последствием того, что использование разнообразной западной техники «отважными, но неподготовленными» бойцами украинской армии никак не улучшило их положение на поле боя.

«По поступающим сообщениям, сотни тысяч украинцев убиты и ранены, это вынуждает тысячи измученных украинских солдат сложить оружие», — написал он.

Мощь России во многом зависит от ракет, артиллерии и беспилотников, и это позволило российским военным с успехом отбивать все украинские атаки, как только они построили глубоко эшелонированную оборону.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за потерь ВСУ. По его словам, Киев должен смириться с актуальным положением вещей. Офицер считает, что потери ВСУ достигли критического уровня. Как Макгрегор написал в соцсети, «украинская фаза» противостояния подошла к концу, и нужен мир. По мнению военного аналитика Майкла Пека, неспособность ВСУ эффективно использовать помощь Запада показывает всю слабость современных стратегии и тактики НАТО.

Макгрегор 3 октября заявил, что Россия подготовила сотни воинских соединений для будущего наступления в зоне специальной военной операции. По его мнению, Москва берегла силы в течение нескольких месяцев, чтобы якобы подготовить наступление. Полковник подчеркнул, что так российскую армию больше ничто не сможет остановить, а украинские военные гибнут «каждый раз, поднимая голову».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, и вскоре появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск, после чего госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попытки Украины продлятся не один месяц.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения, а чтобы скрыть свои неудачи, Киев атакует гражданские объекты. Путин позднее, 4 сентября, заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал.