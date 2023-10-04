Херсон, 4 октября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Украинские солдаты не хотят воевать, они не понимают, зачем идут в бой, заявил 4 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».

Ashley Chan/Global Look Press

«Я общаюсь с пленными и знаю, что воевать именно украинские солдаты не хотят», — сказал Сальдо.

Он отметил, что, по словам пленных, они идут в бой, но не понимают, зачем, что их толкает на это.

Возможно, их заставляют принимать какие-то вещества, притупляющие страх. Не исключено, что их подмешивают в готовые пайки бойцов, предположил Сальдо.

В конце августа на территории ЛНР на позициях, оставленных ВСУ, нашли бочку с остатками веществ, применявшихся для изготовления наркотиков.

Российский доброволец с позывным Топаз в начале июля сообщил, что в ВСУ принята практика употребления наркотиков. Один случай употребления наркотиков он наблюдал своими глазами, когда был в плену.