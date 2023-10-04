Ереван, 4 октября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах заключить мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на пятистороннем саммите в испанской Гранаде и выразил сожаление из-за отказа азербайджанского лидера от поездки на мероприятие.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

По словам Пашиняна, которые процитировало ТАСС, Ереван до последнего времени подтверждал его приезд в Гранаду, при этом армянская сторона была настроена очень конструктивно и оптимистично и готовилась подписать соглашение о мире.

«Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алиев отказался от встречи с Пашиняном, которая должна была пройти 5 октября на пятистороннем саммите в Гранаде. Во встрече на высшем уровне также будут принимать участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Представитель азербайджанского лидера по особым поручениям Эльчин Амирбеков 21 сентября заявил, чтоБаку передал Еревану проект соглашения. По его словам, в этом документе пять пунктов, согласно которым стороны обязуются не вмешиваться в политику друг друга.

В октябре 2022 года на встрече с Алиевым в Праге Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия на территории Карабаха, которые закончились через деньсогласием Степанакерта на условия Баку.

Президент России Владимир Путин 12 сентября, говоря о ситуации в Карабахе, подчеркнул, что власти Армении сами признали суверенитет Азербайджана над спорной территорией Нагорного Карабаха. Глава государства уточнил, что это официально зафиксировано в документе.