Москва, 4 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Введение временного запрета на экспорт автомобильного топлива из России привело к снижению цен на него почти во всех регионах страны, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью, опубликованном 4 октября на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты. На бирже снижение цен от 16 до 20%. Что немаловажно, это снижение транслировалось уже на мелкооптовые базы, на нефтебазы, откуда берут поставщики», — сказал Новак.

Он добавил, что запасы топлива в стране после запрета экспорта выросли примерно на 430 тыс. тонн. Принятые меры в целом позволили улучшить ситуацию на российском рынке горючего, отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. В правительстве отметили, что эта мера нужна для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Президент Владимир Путин 27 сентября предложил ввести на российском топливном рынке механизмы, применяемые при регулировании экспорта удобрений. Он отметил, что эти меры показали свою эффективность.

Новак уже 30 сентября сообщил, что запрет на экспорт способствует снижению цен в оптовом и мелкооптовом сегментах. Он также подчеркнул, что принятые правительством меры экстраординарны.