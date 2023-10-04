Самара, 4 октября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл с разгромным счётом грозненской команде «Ахмат» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Александр Вильф/РИА Новости Игрок «Ахмата» Владимир Ильин

Игра проходила на поле самарской «Солидарность Арены» в и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отличились нападающий Владимир Ильин (2-я минута), форвард «Ахмата» из Кот-д’Ивуар Мохамед Конате (8-я) и защитник Андрей Семёнов (66-я).

По итогам встречи в активе «Ахмата» семь очков, команда занимает третье место в группе «С». У «Крыльев Советов» три очка и последнее, четвёртое место, клуб потерял шансы на выход в весеннюю часть Кубка России.

В последнем, шестом туре самарская команда сыграет на выезде с петербургским «Зенитом», который лидирует в группе с 11 очками, а грозненский клуб 31 октября также на выезде встретится с калининградской «Балтикой», занимающей второе место с девятью очками.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября сборная России по футболу объявила состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В число вызванных национальной командой футболистов также вошли полузащитники Алексей Миранчук (клуб «Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция) и Далер Кузяев («Гавр» Франция).

Сборная России по футболу 12 октября проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Встреча пройдёт на поле московской арены «ВТБ Арена».