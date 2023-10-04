Херсон, 4 октября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Украинская армия, вероятно, собирается форсировать реку Днепр и попытаться перейти на левый берег, заявил 4 октября глава Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

khogov.ru Владимир Сальдо

«Сейчас идёт попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, ВСУ стягивают на правый берег Днепра технику, в основном — западную. Он отметил, что украинские войска собираются наносить удары и по гражданской инфраструктуре.

Губернатор также сообщил, что украинские военные периодически пытаются высадиться на острова в пойме Днепра. Они делают это небольшими группами — по две-три лодки. Российские военные не дают ВСУ осуществить эти планы.

Сальдо 26 сентября сообщил, что украинские власти проводят насильственную эвакуацию жителей из 31 населённого пункта, находящегося в той части Херсонской области, которую контролирует Киев. В подъезды и дворы бросают гранаты, ВСУ бомбят дома мирных жителей с дронов.

Администрация города Новая Каховка в Херсонской области 2 октября сообщила о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинская армия провела атаку ночью, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

ВСУ на херсонском направлении ежедневно несут потери. Как сообщило 4 октября Минобороны, за последние сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта 20 военных, технику и склад боеприпасов.