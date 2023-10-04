Нью-Йорк, США, 4 октября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Российская делегация получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки». Об этом 4 октября сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Виталий Белоусов/РИА Новости Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков

«Сегодня выдали», — уточнил на вопрос журналистов дипломат.

При этом он подчеркнул, что из-за случившейся задержки время и место проведения встречи пока не определили.

«Решение о том, когда и где будет проведена встреча, пока не принято», ― добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Рябков сообщил, что по состоянию на вечер 3 октября визы представителям российской делегации, которые должны были проводить и координировать мероприятие, Вашингтон не выдал.

Как сообщало ИА Регнум, консультации «ядерной пятерки» пройдут в рамках заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что в них примут участие представители России, США, Великобритании, Франции и Китая.

Рябков 3 сентября заявил, что Россия в качестве координатора неформального объединения ядерных стран намерена предложить своим партнёрам график консультаций в рамках формата «ядерной пятёрки».

Замглавы МИД уточнил, что формат «ядерной пятёрки» является отдельным сюжетом, который не связан напрямую с вопросом диалога России и США по стратегической стабильности, так как в этом формате своя повестка.

Рябков 3 июня заявил, что ситуация в сфере контроля над вооружениями до предела острая. Он уточнил, что по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо находятся в полулетальном состоянии.