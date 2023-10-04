Стокгольм, 4 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Советский учёный Алексей Екимов получил Нобелевскую премию по химии за открытие и синтез квантовых точек. Как 4 октября сообщил Нобелевский комитет, награду ему вручили совместно с исследователями из США Мунги Бавенди и Луисом Брюсом.

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Уроженец Советского Союза, Екимов ещё в начале 1980-х годов подробно описал обнаруженное им явление зависимости квантовых эффектов в цветном стекле. Это означает, что квантовые точки, являющиеся полупроводниками, при возбуждении начинают демонстрировать свойство флуоресценции — моментальное свечение сразу после воздействия излучения. В современном мире явление используется в телеоборудовании, светодиодной технике и при удалении раковых опухолей.

«Важно отметить, что квантовые точки имеют разные цвета в зависимости от размера», — пояснил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Аквист.

Спустя несколько лет с момента открытия Екимова Брюс доказал сохранение тех же свойств у частиц, свободно плавающих в жидкости. В свою очередь Бевенди и его коллеги в 1993 году фактически произвели революцию, создав способ синтеза монодисперсных растворов квантовых точек определенного размера.

Екимов родился в 1945 году в СССР. После окончания кафедры молекулярной физики физического факультета Ленинградского государственного университета защитил диссертацию на тему оптической ориентации спинов носителей в полупроводниках и стал кандидатом физико-математических наук. Позднее, в 1989 году, защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах».

За время научной деятельности Екимов успел поработать в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе и в Государственном оптическом институте имени С. И. Вавилова. Стал автором и реализатором метода получения нанометровых кристаллов в стеклообразных матрицах, что позволяет, выбирая температуру и время термообработки, получать кристаллы в размерах от единиц до десятков и более нанометров. Продолжая исследования, Екимов отметил, что размеры кристаллов и спектроскопические параметры их поглощения связаны между собой, и объяснил это свойство. Учёный определил причины зависимости и установил, что нанокристаллы проявляют квантовые свойства и ведут себя подобно «искусственным атомам». Позднее полупроводниковые нанокристаллы получили название «квантовые точки».

Начиная с 1999 года живёт в США и работает в компании Nanocrystals Technology Inc. В качестве приглашённого профессора участвовал в занятиях Политехнической школы Парижа, Лионского университета имени Клода Бернара и Института Макса Планка и в Университете Осаки.

Автор более ста научных работ и нескольких изобретений. Помимо Нобелевской премии награждён Государственной премией СССР 1976 года и Премией Вуда 2006 года.

Как сообщало ИА Регнум, Академия наук Швеции по ошибке огласила имена лауреатов Нобелевской премии по химии раньше времени, разослав письмо на четыре часа раньше церемонии. Позже представитель академии наук Ева Невелиус сообщила, что решение о нобелевских лауреатах ещё не принято.

Также стало известно, что премию по физике в 2023 году получили за изучение электронов и природы света франко-американский учёный Пьер Агостини, француженка Анн Л’Юилье и венгеро-австрийский исследователь Ференц Крауз.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Нобелевский фонд отозвал приглашения послам России, Ирана и Белоруссии на состоявшуюся церемонию вручения премий. В официальном заявлении указали, что учли последовавшую на выдачу приглашений резкую реакцию в Швеции, которая «затмила» решение пригласить послов. При этом приглашение на церемонию в Осло осталось в силе. Отзыв последовал за призывом министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны не допускать представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме в связи с ситуацией на Украине.