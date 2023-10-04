ФСБ показала видео допроса пойманного в Крыму диверсанта ВСУ
Симферополь, 4 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. ФСБ 4 октября опубликовала видео допроса диверсанта ВСУ, пойманного при попытке попасть в Крым. Он сообщил, что на территорию полуострова пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из 16 человек.
«Цель — снять материал, чтобы сказать, что Главное управление разведки «зашло» в Крым», ― рассказал военный о поставленной задаче.
По словам задержанного, члены ДРГ выдвинулись из Одесской области на катере и гидроциклах. Они планировали высадиться на мысе Тарханкут в ночь на 4 октября.
Минобороны 4 октября сообщило, что прошлой ночью экипажи самолётов Воздушно-космических сил России предотвратили высадку украинского десанта у мыса Тарханкут.
Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября в ФСБ сообщили о задержании украинского агента, который готовил в Крыму диверсию на железной дороге. У него изъяли взрывное устройство. Задержанный также собирал сведения об объектах на полуострове для украинской разведки.