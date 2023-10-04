Саратов, 4 октября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Судебные приставы изъяли маленького ребёнка из квартиры в Саратове, в которой не было еды и кровати. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба главка региональной ФССП.

02.fssprus.ru Судебный пристав

Уточняется, что семья ребёнка, которому не исполнилось двух лет, с середины 2022 года на учёте у органов опеки как находящаяся в социально опасном положении. Мальчик с рождения не наблюдался в поликлинике, его мать отказывалась общаться со специалистами системы профилактики и не открывала им дверь.

В квартире также проживает страдающая деменцией бабушка мальчика, соседи считают семью неблагополучной и из-за конфликтов между родственницами неоднократно обращались в полицию.

Мэрия города подала в суд, чтобы получить доступ к мальчику. По решению инстанции, на место выехали приставы, сотрудники органов опеки, полицейские и врачи, однако мать открыла дверь только после того, как её начали вскрывать.

«Попав в квартиру, участники исполнительных действий убедились, что ребенок проживает в недопустимых бытовых условиях: в помещениях отсутствовал ремонт, всюду была грязь, бегали тараканы. В холодильнике отсутствовала еда. У мальчика не было спального места, сам он был без одежды, грязный, в запущенном состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения исполнительных действий ребёнка доставили в больницу для обследования.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября жительница Камчатки попала под уголовное преследование по подозрению в истязании несовершеннолетних детей. Женщина на протяжении почти четырёх с половиной лет избивала сыновей за плохие оценки и плохое поведение. Детей из семьи изъяли и поместили в социальное учреждение.

В отношении 29-летней жительницы Котово в Волгоградской области 15 ноября 2022 года возбудили уголовное дело по факту истязания малолетнего ребёнка. Женщина систематически избивала свою дочь руками и ремнём за плохое поведение. Девочку и и её старшего брата изъяли из семьи.