Москва, 4 октября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Отставка Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей Конгресса США свидетельствует о печальном состоянии американского государства вообще и кризисе Республиканской партии в частности, считает Виктор Мизин, политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Об этом он заявил 4 октября корреспонденту ИА Регнум.

Annabelle Gordon/Global Look Press Кевин Маккарти

3 октября палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера республиканца Кевина Маккарти.

«Во-первых, это, конечно, шок и позор, — сказал Мизин. — Такого не было никогда. Во-вторых, спикеры Демократической партии радостно говорят о страшном кризисе и развале Республиканской партии, которая, по их мнению, находится на грани коллапса. Остался один «светоч» — Трамп, но его, скорее всего, не допустят до выборов. Если не посадят или физически не устранят. И это произошло на фоне того, что во внешней политике пока нет никаких побед».

При этом Республиканская партия поляризуется, как и всё американское общество. А реально привлекательных лидеров, кроме бывшего президента США Дональда Трампа, там не видно. Так что, считает политолог, можно согласиться с тем, что партия в кризисе. Республиканец Рон Десантис на фоне Трампа, по словам Мизина, смотрится очень бледно.

Что касается того, как отставка Маккарти отразится на внешней политике Вашингтона, а конкретно на украинском контуре, то Мизин полагает, что ждать каких-то серьёзных изменений здесь пока не стоит. По его мнению, американский истеблишмент в целом считает Украину долгоиграющим проектом и поэтому не прекратит поддерживать киевский режим.

С ним согласен американист Павел Шариков, который напомнил, что по вопросу о поддержке Украины в американском истеблишменте достигнут консенсус как между двумя основными партиями, так и внутри них.

«Республиканцы, которые выступают за прекращение помощи, пока остаются аутсайдерами», — заметил Шариков.

В то же время отставка Маккарти, по его словам, это беспрецедентный и очень серьёзный эксцесс, причём не исключено, что не последний. Однако прогнозировать, что на смену традиционной двухпартийной модели придёт что-то новое, пока нельзя.

«Демократическая и Республиканская партии сформировали представительства в каждом населённом пункте. Это две огромные корпорации, системы сетевого характера. И ни одна другая сила, существующая в США, неспособна обеспечить аналогичный финансовый масштаб, — сказал Шариков. — Поэтому и третий кандидат на выборах никогда не набирает больше 5-7%. И никакая другая партия на региональных выборах не в состоянии что-то предложить, потому что эти две партии, по сути, всё монополизировали. Можно сколько угодно говорить, что эта система себя изжила, но альтернативы ей пока нет».

Ранее ИА Регнум сообщало, что за отстранение Маккарти с поста спикера проголосовали 216 членов палаты, а против выступили 210. Прошение об отставке спикера направил его однопартиец Мэтт Гетц, недовольный компромиссом, которого достигла администрация США с Маккарти по поводу принятия закона о временном финансировании американского федерального правительства.

Сенатор-демократ Джон Манчин назвал эту отставку позором и печальным событием, которое следует понимать как «негативный сигнал» о состоянии американской демократии. По его словам, трудно управлять страной без межпартийных компромиссов.

Временным спикером палаты представителей Конгресса США назначен Патрик Макгенри, представляющий штат Северная Каролина. В то же время конгрессмен Трой Нильс заявил, что новым спикером следует сделать Дональда Трампа.

Между тем палата представителей США после отставки Маккарти ушла на недельный перерыв.