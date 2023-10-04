Краснодар, 4 октября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Надписи, оставленные на зданиях в посёлке Звезда в Краснодарском крае, помогли раскрыть убийство девочки, совершённое в 2016 году её отчимом, сообщили 4 октября в пресс-службе краевого управления СК РФ.

sledcom.ru Следственный комитет

Ведомство сообщило, что суд в Краснодаре признал 66-летнего Николая Мишина виновным в убийстве в посёлке Звезда семилетней падчерицы (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Ребёнок пропал 20 июня 2016 года после того, как отчим вез её по направлению к дому. Как Мишин рассказал тогда следствию, она вышла из машины, направилась домой и пропала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи ребёнка. Дело долго не могли раскрыть, однако в январе 2020 года в одном из соседних с посёлком населённых пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки.

Сотрудники СК РФ нашли костные останки по оставленным на зданиях надписям. Они также установили причастность Мишина к убийству и задержали его.

«Мужчина также сообщил следователю о том, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, на строениях оставлял именно он», — сообщили в ведомстве.

Убийство произошло 20 июня 2016 года. Как рассказал Мишин на суде, девочка в тот день сильно мешала ему тем, что несколько раз забегала во двор его дома, отвлекая его.

«Фигурант, прогоняя малолетнюю, нанёс ей удар в область головы кувалдой, убив её. С целью сокрытия следов преступления Мишин на автомобиле вывез тело в соседний населённый пункт, где сокрыл его в поле», — сообщили в ведомстве.

Вердикт по делу Мишина в Краснодарском краевом суде вынесли присяжные заседатели. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. В пользу семьи девочки с Мишина взыскали миллион рублей в счёт компенсации морального вреда.

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