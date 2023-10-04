Томск, 4 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. В Томской области годовалая девочка погибла из-за неисправной электроплиты, когда её матери не было дома. Об этом 4 октября сообщил знакомый с ситуацией источник.

Вова Жабриков/URA.RU/TASS

Как рассказал собеседник РЕН ТВ, трагический инцидент произошёл в селе Минаевке, когда мать оставила двух дочерей, годовалую и двухлетнюю, дома одних, чтобы забрать сына из детсада.

Женщина была уверена, что сможет быстро забрать старшего ребёнка и за это время ничего не произойдёт, однако по возвращении через 20 минут обнаружила тело своей годовалой дочери.

«На полу в кухне лежало тело девочки. Её кожа почернела, а сверху лежала та самая плита», — пояснил источник.

После этого мать ребёнка вызвала скорую помощь, и приехавшие по вызову медики зафиксировали смерть девочки, а также сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Позднее стало известно, что плита была сломана уже некоторое время и била электричеством тех, кто к ней прикасался.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября в Брянской области погиб ученик седьмого класса из многодетной семьи. Учащегося школы насмерть задавило бетонной плитой в недостроенном здании Дома культуры. Мать погибшего состоит на профилактическом учёте из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

В Калининграде трёхлетний ребёнок 23 сентября погиб накануне дня рождения. Мальчик переходил дорогу по зебре, когда его сбил водитель автомобиля «БМВ», не увидевший ребёнка из-за стоящего авто.