Москва, 4 октября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус нервничает, потому что вся основная часть помощи Украине перекладывается на плечи немецких властей, а мысли о прекращении поддержки в стране не рассматриваются на идеологическом уровне. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал немецкий политолог Александр Рар.

IMAGO/Chris Emil Janssen Борис Писториус

Ранее Борис Писториус во время беседы с гражданами в телеэфире вышел из себя из-за вопроса одного из жителей Германии. Мужчина хотел поинтересоваться, почему немецкие власти отказались идти по дипломатическому пути и способствовать урегулированию конфликта на Украине. Однако глава оборонного ведомства Германии, сначала объявивший, что можно задавать любые вопросы, резко ответил мужчине.

Как пояснил немецкий политолог Рар, для Германии подобные вопросы не являются нормальными.

«Там сейчас есть своя правда. В Германии дискуссии вокруг Украины, можно сказать, запрещены. Там есть своя ясная идеологическая точка зрения, и исповедуется, что Украина должна получать помощь как можно дольше», — поделился Рар.

Он напомнил, что ещё в 2021 году, когда Москва предлагала Берлину переговоры по ситуации в Восточной Европе, в Германии это сочли безумием, поскольку не представляют возможности отступления НАТО. Однако сейчас, когда основная волна призывов помогать Украине на Западе уже прошла, для немецких политиков возникают новые вызовы.

«Есть политики, которые начинают сейчас нервничать, поскольку в США меняется ситуация — Конгресс больше не хочет предоставлять большую денежную помощь Киеву, то есть американская политика будет ограничена. В других странах Европы особо больше нет техники для передачи, и они не горят таким энтузиазмом. А немцы заидеологизированы в этом вопросе», — отметил политолог.

По его мнению, Германия идеологически уверовала для себя в успех Украины и сейчас не может представить другое развитие событий, не хочет допустить победу России в противостоянии с Киевом. И такая ситуация, как отметил Рар, заставляет заметно нервничать и даже публично срываться представителей немецкой власти.

Рар также напомнил, что политические элиты в Германии всегда были раздвоены. Так, с одной стороны, находились политики, считающие необходимым поддержку сотрудничества с Россией, а с другой — те, в чьих руках сейчас находится основная власть, у кого непримиримая позиция к Москве. Эксперт отметил, что ещё в начале 2022 года представителей либерального отношения к России отстранили из политических элит.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. 23 декабря 2021 года Владимир Путин заявил, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны. Он отметил, что Москве важен не сам процесс переговоров по указанной теме, а их результат.

10 февраля 2022 года Путин заявил, что необходимо добиваться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. 18 февраля 2022 года МИД РФ обнародовал ответы Москвы Вашингтону по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности. В тексте отмечалось, что США так и не предоставили России конструктивного ответа на принципиальные вопросы этого документа.

Ранее историк Тарик Сирил Амар в издании Newsweek указал, что Германия заплатит «страшную цену» за продвижение антироссийской политики в угоду США. Состояние немецкой экономики вызывает в Германии беспокойство — модель управления переживает кризис не только экономический, но и политический.

Как сообщало ИА Регнум, на Западе в последнее время всё чаще стали говорить об истощении возможностей военной поддержки Украины. Так, The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного британского военного написала, что Лондон передал Киеву всё оружие, которое мог. В то же время у США заканчиваются деньги для Украины. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что Вашингтон располагает средствами на поддержку Киева в течение двух месяцев. 2 октября США заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования.