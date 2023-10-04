Москва, 4 октября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об убийстве возбудили в Красноярском крае в отношении экс-бойца группы «Вагнер», который поджёг дом с двумя женщинами внутри.

Jochen Tack/Global Look Press

По данным источника ИА Регнум, на допросе мужчина объяснил свои действия попыткой напугать жильцов дома из-за возникшего с ними конфликта.

3 октября стало известно, что в селе Ермаковское в Красноярском крае произошёл пожар в частном доме. На мете обнаружили тела пенсионерки, проживавшей в этом доме, и её дочери, ранее судимой за кражу.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщин. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью экс-боец «Вагнера».

По предварительным данным, мужчина облил бензином пол и входную дверь, после чего совершил поджог и скрылся.