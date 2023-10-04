Канберра, 4 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. На купавшуюся в море у пляжа города Бичпорт (штат Южная Австралия) женщину напала акула. Об этом 4 октября сообщило издание ABC News.

JOSE SENA GOULAO/EPA/TASS

Хищная рыба два раза набросилась на женщину по имени Пэм Кук и смогла прокусить ей бедро.

«Акула сначала укусила её за ногу, а затем ещё раз атаковала. На месте укуса осталась большая рваная рана», — рассказал мужчина, который работает на пирсе.

Кук стала звать на помощь и махать руками, что было замечено другими отдыхавшими и работниками пляжа, которые вытащили женщину из воды и остановили кровотечение с помощью жгута.

Прибывшие на место инцидента парамедики госпитализировали пострадавшую с многочисленными ранениями бедра и порезом на руке. Сейчас женщина находится в медучреждении, врачи оценивают её состояние как стабильное.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября на египетском курорте Дахаб акула напала на девушку и укусила её за плечо. Пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии, медикам пришлось ампутировать ей руку.

Мужчина на одном из пляжей города Порт-Макуори на востоке Австралии 25 августа пострадал от нападения акулы. Его доставили в больницу в критическом состоянии.