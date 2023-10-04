Москва, 4 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Умер избитый в Москве кикбоксёром мальчик. Столичный СК сообщил об этом 4 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что статью в отношении избившего переквалифицировали с обычного умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на повлёкшее смерть. По санкции части 4 статьи мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее кандидат в мастера спорта по кикбоксингу был судим за кражу и грабёж.

Инцидент произошёл вечером 20 сентября на Лобненской улице, когда подросток сделал замечание наступившему ему на ногу мужчине, а тот в ответ начал бить его руками и ногами. После этого подростка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум 21 сентября, в Свердловской области 10 подростков кавказской национальности напали на юношу, якобы оскорбившего одного из них. Воспитательница местного храма обратилась в полицию и рассказала, что её несовершеннолетнего сына беспричинно избили. Правоохранители оперативно нашли видео инцидента в Telegram-канале и восстановили картину случившегося. На кадрах 17-летний потерпевший вышел из дома и повстречал толпу незнакомцев, которые внезапно начали его избивать. По делу задержали троих человек.

Позднее, 1 октября, стало известно, что в Новосибирске подростки сцепились из-за красного цвета шнурков на обуви одного из них, что якобы указывает на его принадлежность к субкультуре. Молодого человека и его девушку преследовали, пока они не зашли в оказавшийся неподалёку ресторан, но обидчики последовали за ними и туда. Они отстали, как только им пригрозили вызвать полицию.