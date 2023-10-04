Южно-Сахалинск, 4 октября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Медики обнаружили трехсантиметровую иглу в голове 80-летней жительницы Сахалина, инородное тело находится у неё в голове с рождения. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба минздрава Сахалинской области.

Кадр из сериала «Доктор Хаус». 2008. США

«С интересным случаем столкнулись областные рентгенологи — в мозгу 80-летней пациентки они обнаружили трёхсантиметровую иглу. Женщина живёт с инородным телом с рождения, таким образом родители решили умертвить ребёнка в сложное военное время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то тяжёлое и голодное время такие случаи, когда младенцу в родничок вставляли тонкую иглу, чтобы повредить мозг, были нередки. Родничок быстро затягивался, что скрывало следы убийства, а новорождённый ребёнок погибал.

В случае с женщиной игла проникла в левую теменную долю, однако пациентка выжила и её впоследствии никогда не мучали головные боли. Инородное тело выявили в этом году при прохождении компьютерной томографии.

«Здоровью пациентки ничего не угрожает, за её состоянием наблюдает лечащий врач. Оперативное вмешательство было принято не проводить, так как это может только ухудшить её состояние», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, это не первый подобный случай. Так, 25 августа 2022 года врачи областной детской больницы в Волгограде извлекли обломки швейных игл из колена 14-летней школьницы. Выяснилось, что девочка в 10 лет упала на игольницу и побоялась рассказать об этом родителям. После этого её мучали боли в колене, и она рассказала родителям о произошедшем, только когда мучения стали невыносимыми.

В Территориальном центре медицины катастроф Бурятии 27 июля 2020 года сообщили, что житель Кабанского района прожил двадцать лет с иглой в лёгких. Мужчину вывезли бортом санитарной авиации и госпитализировали в республиканскую больницу.