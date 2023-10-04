Москва, 4 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Корейские автопроизводители Kia и Hyundai остаются в России и не собираются уходить с российского рынка. Об этом 4 октября в беседе с «Известиями» заявили официальные представители компаний.

Игорь Зарембо/РИА Новости

Там подчеркнули, что никаких изменений в работе компаний нет. Дилерские центры и сервисные зоны работают в штатном режиме, а обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств идет согласно регламенту.

О закрытии компаний Kia и Hyundai в России до конца года сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, производители начали распродавать остатки машин с российских складов с наценкой, меняют вывески и ассортимент на китайские марки, а также массово увольняют сотрудников из бывших салонов производителей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году после начала спецоперации и из-за санкций официально об уходе из России объявил целый ряд зарубежных автопроизводителей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors (Chevrolet, Cadillac и Chrysler), Ford, Toyota, Mercedes-Benz и Lexus.

Компании Volvo Cars, Jaguar Land Rover и Mitsubishi сократили сотрудников.

По подсчётам экспертов журнала «Авто. ру», потери мировых производителей автомобилей, которые покинули Россию или приостановили свою деятельность на фоне западных санкций, могут составить $38,5 млрд (порядка 2,4 трлн рублей). При этом самые крупные убытки понесла компания British Petroleum. Потери составили $24,4 млрд (1,5 трлн рублей). В Shell оценили свои потери в сумму до $5 млрд (310,5 млрд рублей).

Компания Nissan может потерять $686 млн, французский автогигант Renault — 2,3 млрд евро (139,4 млрд рублей), Mercedes-Benz — до 2 млрд евро (121 млрд рублей), Toyota — до $660 млн (40,9 млрд рублей).

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2206 работников завода из 2537. В конце февраля сообщалось, что правительство города ведёт переговоры с Казахстаном о продаже завода Hyundai. В мае глава Минпромторга Денис Мантуровподтвердил намерение южнокорейского автоконцерна продать свой завод в Санкт-Петербурге.