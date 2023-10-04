Москва, 4 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 октября проведёт переговоры со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который будет находиться в Москве с официальным визитом. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

«Шестого октября 2023 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который будет находиться в России с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты России и Узбекистана проведут обсуждение перспектив дальнейшего развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества двух стран, а также проблемы регионального и международного характера.

По итогам встречи предполагается принятие совместного заявления и подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Путин поздравил Мирзиёева с Днём независимости Узбекистана. Глава государства также назвал успешным развитие отношений двух государств в духе стратегического партнёрства и союзничества.

Путин провёл 9 августа телефонный разговор с президентом Узбекистана. Стороны провели обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества.