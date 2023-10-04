Москва, 4 октября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Около 500 российских военнослужащих в настоящее время находятся в плену на Украине, заявил глава ДНР Денис Пушилин. При этом он отметил, что число пленённых бойцов ВСУ превышает эту цифру в несколько раз.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек. Цифра примерная, потому что очень трудно найти подтверждение», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пушилин объяснил, что Киев не предоставляет информацию о пленных, и найти бойцов из-за этого трудно. Раньше стороны обменивались такой информацией, но сейчас «Украине не нужно ничего этого», указал он.

При этом глава ДНР добавил, что украинских пленных в России тысячи. Их содержат в пенитенциарных учреждениях по всей стране.

2 октября сообщалось, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ под Артёмовском взяли в плен очередные группы украинских военных. В этот раз в плену оказались две группы мобилизованных украинцев.

9 сентября экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что украинские военные всё чаще сдаются в плен. Он уверен, что это происходит из-за смертельных и невыполнимых приказов украинского командования.