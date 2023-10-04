Санкт-Петербург, 4 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Петербуржец Глеб Соколов ушёл из дома в Парголово в Выборгском районе и пропал. О пропаже 24-летнего молодого человека стало известно 2 октября, его поиском занялись волонтёры отряда «ЛизаАлерт».

Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Накануне вечером сестра пропавшего обратилась в полицию. Девушка рассказала, что Соколов ушёл из дома в 21:00, заявив, что идёт сводить счёты с жизнью, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. На Соколове была чёрная куртка, зелёные брюки и белые ботинки. Об этом сообщила «Фонтанка». Отмечается, что среди увлечений пропавшего была вычислительная математика. Ориентировку также разместили на сайте «ЛизаАлерт».

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября пропавшего два года назад на Урале мужчину нашли мёртвым. Волонтёры «ЛизаАлерт» обнаружили Льва Семухина, таинственно исчезнувшего 14 сентября 2021 года. Он жил в квартире с девушкой, сказал, что выйдет на пару минут, и больше не вернулся, не взял ни денег, ни документов, ни телефона.

Перед этим волонтёрам удалось найти живым пропавшего в конце августа гитариста группы «Алиса» Андрея Шаталина. Музыкант также вышел из дома и пропал. 23 августа в полицию с заявлением о его исчезновении обратился его сын.