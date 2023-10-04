Москва, 4 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Некоторые армянские беженцы, покинувшие Нагорный Карабах, сообщили о планах вернуться обратно, заявила 4 октября на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность», — сказала она.

Захарова отметила, что Москва будет содействовать возвращению жителей Карабаха, контактируя с Баку.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян 2 октября сообщила, что из Нагорного Карабаха выехали 100 520 беженцев. По её словам, в регионе почти не осталось никого, кто хотел бы уехать.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе «антитеррористические мероприятия». При посредничестве российских миротворцев Степанакерт 20 сентября согласился на условия Баку, после чего конфликтующие стороны договорились о перемирии.

По указу главы Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекращает существование. Госучреждения начали работу по завершению деятельности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ещё в октябре 2022 года на переговорах в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Президент России Владимир Путин 12 сентября 2023 года указал на это, отметив, что Ереван официально признал территорию НКР частью Азербайджана.