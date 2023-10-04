Москва, 4 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД стал фигурантом сразу двух уголовных дел из-за чужой взятки и собственной попытки мошенничества. Как рассказал источник ИА Регнум, в отношении капитана полиции Сергея Б. 3 октября возбудили новое дело по статье о мошенничестве из-за взятки в два iPhone 14.

Дарья Антонова ИА Регнум

Так, ещё в марте старшего инспектора задержали при получении 10 млн рублей от подозреваемого Станислава О. за незаконную вырубку леса. Предполагалось, что капитан передаст средства другому должностному лицу, которое якобы поспособствует прекращению уголовного дела в отношении Станислава.

Тогда было возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве. Однако вскоре выяснилось, что инспектор и сам был не против получить взятку. «Чёрному лесорубу» Станиславу он обещал вернуть арестованный «Майбах» всего за два iPhone 14. В итоге 3 октября дело о мошенничестве в отношении капитана вывели в отдельное производство. Суд отправил его в СИЗО.

28 сентября ИА Регнум узнало, что в Херсонской области один сотрудник полиции покончил с собой, а второй оказался под следствием после попытки мужчины заменить украинские водительские права на российские. Как оказалось, документ был поддельный и гражданин предложил взятку за его замену.