Москва, 4 октября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки истребители Воздушно-космических сил России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины у Солдатского в Днепропетровской области. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Минобороны.

Coert van Breda Истребитель МиГ-29

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также за этот же период российские силы противовоздушной обороны сбили две противокорабельные ракеты «Нептун», управляемую авиабомбу JDAM, а также семь снарядов РСЗО HIMARS и «Град».

За сутки средствами ПВО и РЭБ было также уничтожено и подавлено 74 дрона украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили у Клещеевки в ДНР штурмовик Су-25. Силы противовоздушной обороны также перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и уничтожили 37 беспилотников ВСУ.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 26 сентября рассказал, что на аэродроме в Николаеве российские ВКС уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Боевой самолёт противника находился на аэродроме Кульбакино.