Захарова рассказала о встрече представителей России, США и ЕС по Карабаху
Москва, 4 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. США и Евросоюз ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К нам обратились США, ЕС, инициативно, попросили провести встречу <…> В ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию», — заявила российский дипломат.
Захарова подчеркнула, что ничего секретного в этой встрече не было. При этом она добавила, что нужно посмотреть, как Запад преподнесёт эту встречу. По словам официального представителя МИД, от этого станет понятно, какие цели преследовали США и ЕС.
Издание Politico сообщило, что до начала Азербайджаном операции в Нагорном Карабахе высшие должностные лица России, США и Евросоюза провели секретные переговоры в Турции 17 сентября. По данным здания, на встречу Россия направила спецпосланника президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 октября, что публикация о переговорах России, ЕС и США по Карабаху содержит много ошибок.
Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе «антитеррористических мероприятий», направленных на восстановление конституционного строя. При посредничестве российских миротворцев через сутки после начала операции, 20 сентября, стороны договорились о прекращении огня.
Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В связи с этим президент России Владимир Путиннапомнил, что Армения официально признала территорию Азербайджана в границах, в которые входит территория Нагорного Карабаха.
Азербайджан объявил о плане реинтеграции армянского населения в Карабахе, но армяне начали покидать регион. Позже в Армении сообщили, что по состоянию на начало октября из Карабаха выехали более 100 тыс. человек.