Москва, 4 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. США и Евросоюз ранее предложили России провести встречу по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«К нам обратились США, ЕС, инициативно, попросили провести встречу <…> В ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию», — заявила российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что ничего секретного в этой встрече не было. При этом она добавила, что нужно посмотреть, как Запад преподнесёт эту встречу. По словам официального представителя МИД, от этого станет понятно, какие цели преследовали США и ЕС.

Издание Politico сообщило, что до начала Азербайджаном операции в Нагорном Карабахе высшие должностные лица России, США и Евросоюза провели секретные переговоры в Турции 17 сентября. По данным здания, на встречу Россия направила спецпосланника президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 октября, что публикация о переговорах России, ЕС и США по Карабаху содержит много ошибок.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе «антитеррористических мероприятий», направленных на восстановление конституционного строя. При посредничестве российских миротворцев через сутки после начала операции, 20 сентября, стороны договорились о прекращении огня.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В связи с этим президент России Владимир Путиннапомнил, что Армения официально признала территорию Азербайджана в границах, в которые входит территория Нагорного Карабаха.

Азербайджан объявил о плане реинтеграции армянского населения в Карабахе, но армяне начали покидать регион. Позже в Армении сообщили, что по состоянию на начало октября из Карабаха выехали более 100 тыс. человек.