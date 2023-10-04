Москва, 4 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Настоящим предателем Армении является Евросоюз, а не Россия, как это пытались навязать армянским гражданам. Об этом 4 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Евросоюз оставался в стороны и молча следил за происходящим в Нагорном Карабахе, в то время как российские миротворцы оказывали поддержку местному населению, организовали завоз гуманитарной помощи и выступили посредниками в достижении перемирия.

«Это тоже наблюдал Европейский союз со стороны, даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать», ― указала Захарова.

При этом она обвинила ЕС в «подзуживании» и рассказывании гражданам Армении небылиц относительного того, что их якобы Россия предала.

«То, о чём договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз ― это он предал армян», — подчеркнула дипломат.