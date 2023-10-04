Москва, 4 октября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Сроки пребывания российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха определятся совместно с Баку, заявила на брифинге 4 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сроки и другие вопросы размещения российских миротворцев будут определяться совместно с коллегами», — сказала дипломат.

Всё будет зависеть от «ситуации на земле», уточнила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Спустя год азербайджанское минобороны объявило об «антитеррористических мероприятиях локального характера» на территории Нагорного Карабаха, направленных на восстановление конституционного строя. В Ереване произошедшее назвали агрессией и подчеркнули, что армянских военных на территории Карабаха нет. Вскоре Степанакерт и Баку при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня. После этого с территории республики в Армению убыли более 100 тыс. вынужденных переселенцев. Как сообщила 2 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, в Степанакерте остались отдельные должностные лица и ограниченный армянский контингент. Согласно указу главы Карабаха Самвела Шахраманяна от 28 сентября, с 1 января 2024 года республика прекратит своё существование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в Карабахе ситуация во многом стала результатом действий Пашиняна. Позднее, комментируя 4 октября материал газеты Politico, сообщившей, что 17 сентября в Стамбуле состоялись секретные переговоры по Карабаху, он сказал, что публикация содержит множество неточностей и ошибок.