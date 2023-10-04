Баку, 4 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, запланированной на 5 октября в ходе пятистороннего саммита в испанской Гранаде, сообщило 4 октября азербайджанское информационное агентство APA.

Иван Шилов ИА Регнум Ильхам Алиев

Обоих пригласили на переговоры с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля. По данным журналистов, Алиев настаивал, чтобы во встрече также участвовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но Париж и Берлин не согласились на это.

В Азербайджане заявили, что Франция и ФРГ таким образом сорвали переговоры в Испании.

О планах провести встречу Алиева и Пашиняна в Гранаде 24 сентября сообщил Совет безопасности Армении. На переговорах должны были обсуждать мирное соглашение.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков 21 сентября объявил, что Баку передал Еревану проект соглашения. Он сообщил, что в документе пять пунктов, в которых стороны обязуются не вмешиваться в политику друг друга.

Пашинян в октябре 2022 года в ходе встречи с Алиевым в Праге на основании Алма-Атинской декларации 1991 года признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. 19 сентября азербайджанская армия начала боевые действия на территории непризнанной республики, закончившиеся на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября распорядился о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Из региона массово выезжают армянские беженцы. В Армении 2 октября сообщили, что из Карабаха прибыли почти все желающие — более 100 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Карабахе, отметил, что власти Армении сами признали суверенитет Азербайджана над спорной территорией. Он добавил, что это официально зафиксировано в документе.