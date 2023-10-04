Москва, 4 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Армения сделала шаг, отдаляющий её от России, ратифицировав Римский статут МУС, заявил 4 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на полях Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность».

Иван Шилов ИА Регнум

Он выразил сожаление по поводу сформировавшегося тренда на дистанцирование Еревана от Москвы.

«Со стороны Еревана мы видим всё больше демонстративных шагов, направленных на дистанцирование от России», — сказал Рябков, выразив уверенность в том, что история всё расставит в итоге по местам.

Парламент Армении 3 октября ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда — документ, учредивший МУС.

Россия никогда не ратифицировала этот договор и считает его решения юридически ничтожными. Так оценил в марте решение МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков 3 октября, комментируя решение Еревана по ратификации Римского статута МУС, заявил, что к нынешнему армянскому руководству появляются вопросы в связи с некорректным решением. Он напомнил, что Россия предупреждала Армению о своём отношении к этому шагу и к МУС в целом.