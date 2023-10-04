Венеция, Италия, 4 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. В туристическом автобусе, который упал с эстакады в пригороде Венеции, в результате чего погиб как минимум 21 человек, находились туристы с Украины. Об этом 4 октября сообщила газета Corriere della Sera.

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Отмечается, что, помимо украинцев, в транспортном средстве находилась туристическая группа из Германии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 октября стало известно, что не менее 21 человека погибли в результате падения автобуса с туристами с эстакады в провинции Венето в Италии. Губернатор региона Лука Дзайя подтвердил эту информацию, а мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил в городе траур в память о погибших.

Позднее в этот же день генеральное консульство России в Милане сообщило, что в упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе не было россиян.

ДТП произошло в пригороде Венеции Местре вечером 3 октября, когда автобус пробил ограждение и упал с высоты порядка 30 метров на железнодорожное полотно, идущее вдоль трассы. Транспортное средство работало на сжиженном газе и сразу загорелось.