Москва, 4 октября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В России растёт ожидаемая продолжительность жизни, и сейчас она составляет 73,4 года. Об этом 4 октября заявил на Форуме пациент-ориентированных инноваций министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова процитировала пресс-служба Минздрава.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Динамика, которая сохраняется в 2023 году, — ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года», — сказал он.

Мурашко уточнил, что общий коэффициент смертности на сегодня уменьшился на 23%. Он добавил, что самым важным инструментом для увеличения ожидаемой продолжительности жизни являются государственные программы, такие как национальный проект «Здравоохранение».

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что в нынешнем году средняя продолжительность жизни в стране достигла 74 лет. Глава государства уточнил, что в 2021 году этот показатель составлял 71 год.

Президент 22 августа рассказал, что ожидаемая средняя продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года. Путин уточнил, что эти показатели снова вернулись уровню, который был до пандемии коронавируса.

В России после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни. По информации Росстата, этот показатель за 2022 год вырос на 2,7% и достиг 72,8 года.