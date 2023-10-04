Симферополь, 4 октября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Группа диверсантов украинской разведки, которая пыталась проникнуть в Крым, состояла из 16 человек. Об этом на допросе рассказал захваченный в плен член диверсионно-разведывательной группы. Видео 4 октября опубликовала ФСБ.

Кадр из видео

По словам рядового, целью операции была фото — и видеосъёмка участников группы на территории полуострова. Её диверсанты должны были провести на фоне развёрнутого украинского флага в Крыму.

«Цель — снять материал, чтобы сказать, что Главное управление разведки «зашло» в Крым», ― указал задержанный.

Чтобы выполнить задание, группа на трёх катерах попыталась приблизиться к полуострову в районе мыса Тарханкут и ночью совершить десантирование.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября Федеральная служба безопасности заявила о том, что предотвратила попытку проникновения на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки министерства обороны Украины. Диверсанты планировали снять провокационный материал и доставить его на Украину.

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В Киеве неоднократно говорили о намерении вернуть Крым. Как заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, Украина вернёт полуостров комбинированным путём ― и силой, и дипломатией. Он добавил, что киевские подразделения зайдут в Крым с оружием в руках.

При этом в США признали, что планы киевских властей о возвращении Крыма несбыточны. По словам аналитика Гаагского центра стратегических исследований Фредерика Мартинеса, Украина своими силами не сможет осуществить масштабную операцию по захвату полуострова, как бы этого ни хотел лидер Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что у Киева нет достаточного количества кораблей и самолётов для установления контроля над морем. Помимо этого Украине потребуется больше десантных средств для перевозки наземных войск.