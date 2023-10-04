Москва, 4 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Не исключено, что для создания линии обороны вокруг Купянска ВСУ будут использовать мирных жителей этого города, заставляя их под дулами автоматов копать окопы и траншеи. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 октября заявил Александр Перенджиев, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ планомерно переходят к обороне вокруг Купянска и пытаются создать сплошную защитную линию.

«ВСУ обладают ресурсами для того, чтобы создать такую линию обороны, — сказал Перенджиев. — В том смысле, что они могут под дулами автоматов выгнать всех жителей Купянска и, как рабов, заставить их рыть эти окопы. Однако не факт, что российским войскам придётся прорывать такую линию обороны. Это не всегда обязательно. Можно окружать и двигаться дальше».

Кроме того, он уверен, что российское контрнаступление будет более эффективным, чем украинское, и не только благодаря наличию авиации. У ВС России более совершенные методы разведки.

«Я думаю, что картина слабых мест в обороне Купянска у нашего генштаба есть. И мы не будем биться лбом в те места, где выстроена жёсткая система обороны. Мы пойдем там, где найдём слабое место. Как вариант, возможна высадка десанта вглубь территории противника — и в таком случае вся линия обороны сразу же обесценивается», — сказал эксперт.

С такими выводами согласен военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. Он полагает, что ВСУ располагают теми ресурсами, которые нужны для создания такой линии обороны. Речь в данном случае идёт о железобетоне, а также инженерных машинах — экскаваторах, траншеекопателях и так далее.

«Однако сплошная линия обороны — это расплывчатое понятие, — уточнил он. — Многое зависит от того, на какое расстояние и какую глубину она протянется. Да и есть ли у ВСУ время на создание этой линии обороны? Это большой вопрос».

По его мнению, не факт, что ВС России будут пытаться прорвать оборону ВСУ конкретно на этом участке, тем более что о стратегическом значении Купянска говорить не приходится. Литовкин заметил, что взятие Купянска — это оперативно-тактическая задача.

«Мы говорим о взятии Купянска как о части полного освобождения территории Донецкой Народной Республики. Потому что надо открыть дорогу на Краматорск и продвижение через всю угледарскую дугу для того, чтобы полностью освободить всю территорию ДНР и при необходимости двигаться дальше», — пояснил военный эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Марочко, в районах сёл Петропавловка, Подолы и Синьковка ВСУ ведут инженерные работы, возводя новые и укрепляя уже имеющиеся фортификационные сооружения. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска. Эксперт полагает, что украинская армия постепенно переходит к оборонительной тактике и позиционному ведению боевых действий.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что командование украинской армии приказало своим военным держать круговую оборону около Купянска и Боровой в Харьковской области. В то же время он не исключает возможности проведения украинскими военными активных действий наступательного характера.

Ранее российская артиллерия мотострелкового соединения в полосе обороны 6-й общевойсковой армии сорвала попытку противника перебросить резервы 14-й механизированной бригады на передовые позиции у села Петропавловка под Купянском.

В ходе контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли САУ М109 «Паладин», буксируемую гаубицу 2А65 «Мста-Б» и артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика». Это произошло у населённых пунктов Песчаное, Малая Шапковка и балки Кривошеева.