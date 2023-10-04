Москва, 4 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне риска банкротства внутри корпорации «Роснано» принимаются меры по оздоровлению ситуации.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Это вопрос, которым очень плотно занимается кабинет министров», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи. В финансовой ситуации в «Роснано» есть большая дыра, добавил он.

О том, что акционерное общество «Роснано» не сможет погасить задолженность перед кредиторами до конца 2023 года за счет собственных средств, стало известно 3 октября. В отчёте центра раскрытия корпоративной информации говорилось, что исполнение корпорацией долговых обязательств в полном объеме за счёт собственных средств объективно невозможно.

Чистый долг «Роснано» за первую половину 2023 года достиг 95,6 млрд рублей.

Ещё в 2022 году лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал начать процедуру банкротства «Роснано». Тогда он назвал этот проект сверхубыточным.