Москва, 4 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Певице и вдове актёра Алексея Янина Дарье стали названивать мошенники сразу после появления в СМИ ложной информации о смерти её мужа. Неизвестные под видом врачей пытались похитить несколько десятков тысяч рублей со счёта Дарьи. Довести свой замысел до конца мошенникам не удалось, но уголовное дело в отношении них уже возбудили. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Дарья Янина

30 сентября в полицию обратилась 33-летняя Дарья Янина. Она рассказала, что 2 сентября, сразу после тиражирования новости о смерти Алексея, ей звонили с незнакомых номеров, представлялись медсёстрами и работниками НИИ им. Склифосовского. Неизвестные давали инструкции и пытались навязать какие-то услуги, которые стоили немалых денег. Лишь спустя месяц Дарья нашла время, чтобы написать заявление в полицию на мошенников. До этого она была занята ситуацией, которая сложилась вокруг её мужа.

«Неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием заявительницы попытались похитить денежные средства в сумме 25 000 рублей. Правоохранители оценили ситуацию и пришли к выводу, что мошенники могли причинить Яниной значительный материальный ущерб. 2 октября по заявлению певицы возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

Журналистам ИА Регнум удалось выяснить, что абонентский номер, с которого Дарье названивали чаще всего, принадлежит мошенникам. Поисковый запрос в браузере определяет этот номер как нежелательный, а пользователи на форумах рассказывают, что звонившие представляются сотрудниками госучреждений.

Ранее ИА Регнум сообщал, что 1 сентября супруг Дарьи актёр Алексей Янин попал в больницу, а на следующий день на сайте театра, в котором он играл, и в прессе появились ложные сообщения о его смерти. Только позже удалось понять, что новость о кончине Алексея оказалась фейком. Алексей Янин провёл в больнице около 2 недель после госпитализации, медики оценивали его состояние как тяжелое. 19 сентября актёра не стало.

Дарья Андреевна Янина (Клюшникова) родилась 14 июля 1990 года. В 2004 году она стала участницей телепроекта «Фабрика звёзд — 5» под руководством Аллы Пугачёвой. Дарья дошла до финала шоу и стала самой молодой участницей в истории «Фабрики звёзд». На момент шоу ей было всего 14 лет.

В 2012 году Дарья вышла замуж за актёра Алексея Янина, у них родился сын. Но семейное счастье продлилось недолго. В начале мая 2015 года Алексей перенёс инсульт и впал в кому. Ему провели операцию, но состояние Алексея долго оставалось без изменений, он провёл в коме 1,5 года. В начале декабря 2016 года актёр пришёл в сознание. С тех пор семья старалась помочь Алексею вернуться к привычной жизни.

Алексей Янин был актёром Российского академического Молодежного театра и исполнил множество ролей в кино, на его счету такие киноработы как «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Москва. Центральный округ», «Клуб», «Сильнее судьбы», «Опережая выстрел» и многие другие.