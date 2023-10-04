Москва, 4 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Публикация о переговорах России, ЕС и США по Нагорному Карабаху содержит много ошибок, заявил 4 октября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Его попросили прокомментировать материал газеты Politico, которая со ссылкой на неназванный источник сообщала, что 17 сентября в Стамбуле прошли секретные переговоры о ситуации в Карабахе.

«Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия проводила определённые переговоры по карабахскому вопросу, но не те, про которые написали в газете.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Президент России Владимир Путин по этому поводу отметил, что Армения официально признала территорию Азербайджана, указав площадь Азербайджанской ССР, в которую входил Нагорный Карабах.

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении в Карабахском регионе «антитеррористических мероприятий». Конфликтующие стороны при посредничестве российских миротворцев на следующий день договорились о перемирии на условиях Баку. Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября издал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Азербайджан объявил о плане реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха, но армяне начали массово уезжать из региона. 2 октября в Армении сообщили, что с территории непризнанной республики выехали почти все желающие — более 100 тыс. человек.