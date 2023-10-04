Уфа, 4 октября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Летевший из Минеральных Вод в Пермь лайнер экстренно сел в аэропорту Уфы из-за больного пассажира. Об этом 4 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пассажиру была оказана медицинская помощь в полном объеме», — сообщил представитель аэропорта.

В 6:58 мск самолёт продолжил рейс в направлении Перми.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября пассажирский самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск с 161 пассажиром на борту, совершил аварийную посадку на поле с рожью под Новосибирском.

У воздушного судна отказала гидравлическая система, и пилот Сергей Белов принял решение об экстренной посадке из-за угрозы отказа двигателя. Пострадавших удалось избежать.

В пресс-службе авиакомпании 3 октября сообщили, что двигателям лайнера, севшего в поле под Новосибирском, не потребуется ремонт. Перевозчик рассматривает вариант взлёта самолёта прямо с поля. Для этих целей к месту должны доставить подъёмники, чтобы провести гонку шасси.