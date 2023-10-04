Москва, 4 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. ВСУ могут отложить следующие попытки наступления до зимы, когда промёрзшая земля выдержит тяжёлую технику, или до весны, когда смогут «пересобрать» танковые части, но, вероятно, украинские военные будут копить высокоточные боеприпасы. Таким мнением поделился 4 октября с «РИА Новости» основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, у ВСУ появилось оружие, справиться с которым будет уже не так просто, как раньше, — оперативно-тактические ракеты ATACMS, поставки которых одобрили в Вашингтоне.

«Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество», — процитировало Корнеева «РИА Новости».

В то же время эксперт усомнился, что оно окажется для Киева решающим. Помимо ATACMS Корнеев также напомнил об имеющихся у ВСУ крылатых авиаракетах и системах GLSDB для реактивных систем HIMARS.

Он также коснулся использования Украиной морских дронов и крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. Эксперт отметил, что, перенеся «медийный акцент» на море, украинская сторона поставила целями российские боевые корабли и Крымский мост. Корнеев задался вопросом: справится ли российская оборона с большей атакой, чем происходят сейчас, — с 30 или 50 морскими дронами? К тому же украинский лидер Владимир Зеленский упоминал о создании «первого в мире флота морских беспилотников».

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября президент США Джо Байден сообщил ему, что Киеву предоставят небольшую партию ракет ATACMS. В минобороны США отметили, что не располагают излишком ракет, а в правительстве были те, кто возразил против поставок Украине из-за опасений эскалации кризиса. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон указал, что ATACMS, радиус действия которых достигает 305 км, способны ударить в глубь российской территории, но только если подойдут ближе к линии фронта, но там они окажутся лёгкой мишенью для российских военных.

Позднее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что ракеты не будут использоваться для ударов по территории, которую Киев считает российской из-за соответствующей договорённости с западными партнёрами, но военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал это заверение демагогией и отметил, что им Данилов фактически признался в намерении применять ATACMS против Крыма и новых субъектов России. По его словам, доподлинно неизвестно, какую модель снарядов поставят США, но ясно, что они определённо будут с кассетной частью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что решение США о поставке Украине ATACMS не изменит исход специальной военной операции, потому как оружия, способного серьёзно изменить расстановку сил, не существует. Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что продолжение поставок оружия на Украину не изменит суть происходящего, потому что Украину годами готовили для конфликта с Россией, чтобы нанести ей стратегическое поражение.