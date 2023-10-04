Стокгольм, 4 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Нобелевский комитет академии наук Швеции на официальной церемонии 4 октября объявил лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года.

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Лауреатами премии по химии стал выходец из СССР Алексей Екимов, а также американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс. Нобелевскую премию им присудили за открытие и синтез квантовых точек.

Алексей Екимов родился в 1945 году. Он окончил Ленинградский государственный университет. Сначала работал в Физико-техническом институте имени Иоффе и в Государственном оптическом институте имени Вавилова. После 1999 года уехал работать в США.

Екимов является специалистом в области физики твёрдого тела и оптики. Доктор физико-математических наук. Известность получил, как первооткрыватель нанокристаллических полупроводниковых квантовых точек. В том числе Екимов установил, что нанокристаллы проявляют квантовые свойства и ведут себя подобно искусственным атомам.

Он также написал более ста научных работ и сделал нескольких изобретений. Екимов удостоен ряда престижных наград, среди которых Государственная премия СССР и награда Оптического общества США.

Ранее академия наук Швеции по ошибке разослала раньше срока письмо с именами лауреатов Нобелевской премии по химии в 2023 году. В пресс-релизе лауреатами премии значились американский химик франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, россиянин Алексей Екимов и американец Луиc Брюс. При этом представитель академии наук Ева Невелиус поспешила заявить, что решение о нобелевских лауреатах ещё не принято.

Нобелевскую премию по физике в 2023 году присудили за изучение электронов и природы света. Лауреатами стали исследователи Пьер Агостини,Ференц Крауз и преподаватель Анн Л’Юилье.