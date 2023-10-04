Симферополь, 4 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ захватили украинского диверсанта из состава диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся попасть на территорию Крыма. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«4 октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств», — сообщили в ФСБ.

Одного из диверсантов поймали и допросили. Он рассказал о целях ДРГ, сообщив, что её члены намеревались снять в Крыму провокационные материалы с украинским флагом. Планировалась фото — и видеосъёмка. Этот материал украинские диверсанты должны были доставить на Украину.

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Минобороны утром 4 октября сообщило, что экипажи российских военных самолётов ночью предотвратили высадки возле мыса Тарханкут в Крыму десантной группы ВСУ. Военные перемещались на быстроходном военном катере и трёх гидроциклах.

ФСБ 29 сентября сообщила о задержании жителя Керчи, подозреваемого в работе на украинскую военную разведку. Он фотографировал и снимал на видео перемещения российской военной техники.