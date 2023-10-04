Москва, 4 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Россия ответит на решение стан-членов Евросоюза ввести запрет на въезд российских автомобилей, заявила 4 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

«Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского союза не останутся», — заявила она на брифинге.

В Еврокомиссии 8 сентября ввели запрет на въезд в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России. В ЕК пояснили, что это будет считаться запрещённым импортом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октябряназвал абсурдом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Представитель Кремля заявил, что подобные решения лишний раз оказывают негативное влияние на двусторонние отношения.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавровназвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. свои слова он пояснил тем, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.