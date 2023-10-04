Вашингтон, 4 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Незадолго до того, как Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, в Турции высшие должностные лица России, США и Евросоюза провели секретные переговоры. Об этом со ссылкой на источники сообщило Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

На встречу Россия направила специального посланника президента по отношениям между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева. Американскую сторону представил старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луи Бано, ЕС ― представитель объединения в регионе Тойво Клаар.

Как заявил высокопоставленный дипломат, знакомый с ходом переговоров, участники встречи, которая состоялась 17 сентября в Стамбуле, хотели оказать давление на Азербайджан, понудив его прекратил девятимесячную блокаду Карабаха и разрешить пропускать конвои с гуманитарной помощью из Армении.

Издание отметило, что эта встреча стала была редким случаем дипломатии по теме безопасности высокого уровня между Россией и Западом, в то время как регулярные связи были нарушены боевыми действиями на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. А в сентябре 2023 года минобороны Азербайджана объявило о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начало боевые действия.

При посредничестве российских миротворцев через сутки после начала операции стороны договорились о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Власти непризнанной республики объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Азербайджан предложил план реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха, однако армяне начали покидать регион. По данным на 30 сентября, в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев.