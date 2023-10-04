Москва, 4 октября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. На проезжей части Большой Академической улицы в районе дома 6к1 на севере Москвы загорелся автомобиль. Об этом 4 октября сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«На Большой Академической улице в районе дома 6к1 произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники городских оперативных служб. Данные о пострадавших и обстоятельства инцидента уточняются. Движение автотранспорта в районе возгорания затруднено.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в Москве на парковке около ТЦ «Пролетарский» загорелся автомобиль. В результате этого никто не пострадал, из здания эвакуировали 2,5 тысячи человек.

На Ленинградском проспекте в районе дома 20 на севере Москве 11 августа также загорелась машина. В результате инцидента никто не пострадал.