Варшава, 4 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. НАТО скоро не сможет поставлять Украине оружие, потому что запасы подходят к концу, заявил 4 октября глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что страны НАТО начали снабжать Украину оружием, когда их склады уже были полупустыми. Проблема в том, что натовские государства не наращивали производственные мощности, хотя ещё за семь лет до начала Россией спецоперации альянс увеличил финансирование военной сферы.

«Теперь «дно бочки» уже проглядывает», — сообщил Бауэр по поводу истощения запасов.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, странам альянса следует интенсивнее производить вооружения, а тем, кто оказался не готов к помощи Украине, — модернизировать экономику, отметил военный.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби 3 октября заявил, что у американского руководства есть средства, чтобы только два месяца оказывать Киеву финансовую помощь.

По данным газеты The Telegraph, британские власти передали Украине всё оружие, которое могли. Как рассказал один из высокопоставленных британских военных, Украине нужны средства ПВО и артиллерийские снаряды, но Лондон бессилен помочь в этом.