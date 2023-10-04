Бангкок, 4 октября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Власти Таиланда разрешили российским туристам увеличивать срок пребывания в стране без визы до 60 дней. Об этом стало известно 4 октября.

(сс) Aapo Haapanen

Как следует из решения таиландской иммиграционной службы, изменения вступят в силу 30 сентября текущего года.

«С указанной даты граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок пребывания дополнительно на 30 дней», — говорится в документе, который передал ТАСС генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, россиянам, чтобы осуществить новое право, достаточно написать заявление и обратиться с ним и своим паспортом в иммиграционную службу. Заплатить за продление придётся 1 900 батов ($50).

За период с начала 2023 года Таиланд посетили более 20 млн иностранцев, больше всего — из Малайзии (3,3 млн человек), Китая (2,5 млн) и Южной Кореи (1,2 млн). 1 млн россиян оказался на пятом месте, уступив 1,16 млн индийцев.

Как сообщало ИА Регнум, отельеры из Индонезии, Таиланда и Вьетнама назвали русских идеальными туристами. Они сошлись во мнении, что российские путешественники — одни из самых активных, которые по максимуму используют имеющиеся на отдыхе досуговые предложения. Помимо этого, россияне активно покупают недвижимость в Таиланде, особенно на Пхукете — в 2022 году продажи местных вилл выросли на 82%, и половина из них пришлась на покупателей из России.

Позднее, 22 августа, стало известно, что отпуск в Таиланде стал для россиян доступнее: туроператоры сообщили о выгодных ценах и отметили, что стоимость может снизиться ещё на 30% по сравнению с привычными ценами.