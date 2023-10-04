Волгоград, 4 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Волгограде прошли обыски у администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина.

пресс-служба Черемушкинского суда Задержание Андрея Куршина

«Елену П. допросили после того, как Куршин переписывался с женщиной, находясь под домашним арестом», — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом «112».

Женщина рассказала, что Куршин более года назад предложил ей работать на Telegram-канале. Она думала, что канал технически новостной, однако позже выяснилось, что их взгляды с Куршиным расходятся. По её словам, он видел будущее страны мрачно. После этого женщина ушла с канала. Однако после задержания Куршина с ней связался неизвестный с предложением вновь вести Telegram-канал. От этого предложения женщина отказалась.

По данным источника, Куршин работал инженером в НПО «Риф» и имел вторую форму допуска к гостайне.

Как сообщало ИА Регнум, в августе на Ленинградском вокзале в Москве силовики задержали автора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. В отношении Куршина возбуждили уголовное дело по статье «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической ненависти». По данным следствия, в своём канале задержанный писал посты в поддержку Украины и распространял фейковую информацию о российской армии.

Куршин 1 сентября признал свою вину в дискредитации ВС России и пошёл на сотрудничество со следствием.

В июле в Москве задержали администратора Telegram-каналов «Кремлёвская прачка», «Силовики» и Brief, бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова.