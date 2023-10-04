Москва, 4 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября в Telegram-канале рассказал о двух «приятных новостях» для киевских властей.

Иван Шилов ИА Регнум

Первой из них зампред Совбеза назвал то, что глава Европейского совета Шарль Мишель не исключил возможности вступления Украины в Евросоюз в 2030 году.

«Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», — написал он.

Второй «приятной» для Киева новость Медведев назвал отставку спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти, что произошло впервые в истории страны. По словам зампреда Совбеза, это стало возможным из-за любви конгрессмена «к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев».

«Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов», — отметил Медведев.

Он добавил, что средств на финансирование Киева осталось лишь на два месяца.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 1 октября подписал закон, ранее одобренный Конгрессом, позволяющий продолжать финансирование работы правительства страны в течение 45 дней — до 17 ноября. В документе не предусматривается новое финансирование Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября назвал отсутствие помощи Украине в бюджете США временным решением. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон сохраняет вовлечённость в украинский конфликт.