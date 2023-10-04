Москва, 4 октября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Поляки в нацистском концлагере «Шталаг-1А» заслужили у немцев право занимать лучшие места. Информация об этом содержится в архивах, которые раскрыла ФСБ.

В документе из архива есть показания арестованного коменданта лазарета при «Шталаге-1А», который сообщил, что поляков назначали руководить участками — столовой, баней, складом. Выслуживаясь, поляки получали хорошие должности.

Это административно-хозяйственное руководство нацисты поручали полякам, находившимися в лагере с 1939 г., поскольку они, как сказано в документе, «своей активной работой в пользу немцев завоевали у последних особое доверие».

При этом, как отмечается в архивном документе, фотографию которого опубликовало «РИА Новости», все руководящие должности в лагере для военнопленных «Шталаге-1А» занимали немцы. Его разбивали на участки по национальностям. В каждом бараке назначали коменданта, подчинявшегося старшему участка.

Комендантами бараков нацисты назначали военнопленных, которым немцы особенно доверяли.

Для советских военнопленных в лагере специально создали нечеловеческие условия. Они были истощены, администрация содержала их в таких условиях, в которых они не должны были выжить, голодая и заражаясь тяжёлыми болезнями.

Вся эта информация содержится в документе под грифом «Совершенно секретно» — специальном сообщении от 23 февраля 1945 года «О немецком лагере военнопленных «Шталаг-1А», составленном отделом военной контрразведки «Смерш» 28-й армии 3-го Белорусского фронта.

На первой странице документа есть отметка, согласно которой его нужно было направить лично начальнику «Смерша» Виктору Абакумову.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что некоторые европейские политики словно бы потеряли и память, и совесть, забывая о том, что творили нацисты. В Европе сегодня перевирают историю в угоду политическим целям.

Глава государства отметил, что такая забывчивость лечится открытием архивов.