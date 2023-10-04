Донецк, 4 октября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки российская армия расширила серую зону и добилась улучшения своих позиций на краснолиманском и авдеевском направлениях. Об этом 4 октября рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что за сутки Вооружённые силы России несколько расширили серую зону на краснолиманском направлении, немного продвинувшись вперёд.

«Что касается авдеевского направления, то мы в нескольких направлениях расширили серую зону. Противник пытался проводить свои активности… но нашим подразделениям удалось улучшить свои позиции», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Георгий Минесашвили рассказал, что российские солдаты успешно отразили восемь атак штурмовиков ВСУ на артёмовском и авдеевском направлениях. В результате украинская армия потеряла свыше 300 военных.

Советник главы ДНР Ян Гагин 29 сентября сообщил, что украинские войска потеряли свыше 20 человек личного состава во время безуспешных попыток пересечь железнодорожную ветку на южном фланге Артёмовска. По его словам, противник пытался вечером и ночью преодолеть железнодорожную ветку около Андреевки.